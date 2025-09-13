Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dair tahminde bulundu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek.

Yarın Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

MAÇA DAİR NOTLAR

İki ekip, ligde ise bugüne dek 104 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 104 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 137 maçtan 54'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 180 gol atarken, Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 104 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 43-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 144 golüne Trabzonspor 111 golle karşılık verdi.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, maça dair tahminde bulundu.

Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yeneceğini ifade etti.

