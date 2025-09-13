Trabzonspor Fenerbahçe derbisi öncesi yıkıldı

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi öncesi yıkıldı
Trabzonspor'da Danylo Sikan, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşadı ve kritik maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'a yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber geldi.

Bordo-mavililerde Danylo Sikan, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Danylo Sikan Fenerbahçe maçında yok

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Danylo Sikan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.'' ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu:

Onana, Onuralp, A. Doğan, Arif, Mustafa, Savic, Serdar, T. Emre, Batagov, Baniya, Salih, Okay, Tim Jabol, Ozan, Boran, Cihan, Zubkov, Visca, Muçi, Olaigbe, Felipe, Onuachu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

