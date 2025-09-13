TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Yayınlanma:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynayacağı maç şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ali Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmazAli Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmaz

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA!

TRT, temsilcimizin oynayacağı kritik maçın şifresiz olarak ekranlara geleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Şampiyonlar Ligi başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya’nın köklü kulüplerinden E.Frankfurt deplasmanına çıkıyor. E.Frankfurt-Galatasaray maçı perşembe akşamı saat 22.00’de TRT 1’de!'' ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar:

18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül: Galatasaray - Liverpool

22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım: Ajax - Galatasaray

25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde
Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu
Ahmet Çakar Fenerbahçe Trabzonspor maçının sonucunu duyurdu