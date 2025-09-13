TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ali Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmaz
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA!
TRT, temsilcimizin oynayacağı kritik maçın şifresiz olarak ekranlara geleceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, ''Şampiyonlar Ligi başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya’nın köklü kulüplerinden E.Frankfurt deplasmanına çıkıyor. E.Frankfurt-Galatasaray maçı perşembe akşamı saat 22.00’de TRT 1’de!'' ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar:
18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım: Ajax - Galatasaray
25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray