Ali Koç'tan MHP açıklaması: Bizim camiamızda pek hoş karşılanmaz

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için yapılan imza töreninde açıklamalar yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, MHP’li ve Ülkü Ocakları mensubu kişiler, seçimde Koç’u destekleyeceğini duyurmuştu.

Ali Koç, konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki nedenleri açıkladı

Muhabirin, “Başkan seçildiğinizden beri siyasetin futboldan uzak durması gerektiğini söylüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde MHP ve Ülkü Ocakları size destek açıklaması yaptı. Bunun seçimde lehinize veya aleyhinize nasıl bir etkisi olur?” sorusunu cevaplayan Koç, “Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, “Keşke böyle bir açıklama olmasaydı” diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok.” dedi.

Ali Koç’un yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:

“İyi bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Temmuzun başında Archie Brown ve Jhon Duran gibi üst düzey oyuncuların transferini yaptık. Hocamız Skriniar'ı çok istedi. Kerem'i çok istiyorduk. Kişisel sebepleri nedeniyle gelmek istedi.

Maç sonrası Portekiz'de kaldık. Uçağa bindiğimiz zaman iki taraf da transfer olmamak üzere masadan kalkmıştı. Asensio temmuz ortasında anlaşmıştık. Limitleri açmamız gerekiyordu.

İki kişiye teşekkür etmem gerekiyor; Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferini büyük bölümünü üstlendi. İkincisi Yusuf Akçiçek. Ben bırakmak istemiyordum ama mecbur kaldık.

8 numara tartışması var devre arasında ihtiyaca göre karşılayacağız. Ceballos, seçimi de etkileyecek isim. 29 yaşında, 4 yıllık maliyeti 47 milyon Euro'ya geliyordu."

"Yapı konusunu camiamız tarafından da sulandırıldı. 3 Temmuz'dan bu yana, 2 kez son maçta giden şampiyonluklar, otobüs kurşunlanması; neden bizim başımıza geliyor? Milat, 17 Mart Trabzon'daki maç milattır. Genel Kurul'dan sonra muhtelif adımlar attık.

Değişmez denilen federasyon değişti. Yabancı hakemle derbi oynandı. Sistemler değişti. Doğru bulduğumuz şekilde devam edeceğiz. Halil Umut Meler olayı sonrası ligler 1 hafta durdu. Ne oldu rakibimizin kalecisi cezalı iken Avrupa'dan dönünce Sivas'ta oynanacağı zaman iç saha maçında oynadı.

Hakemimizin biri casinoda görüntülendi. Zaten hakemlik performansı büyük soru işareti. Emekliğe ayrılıyor ama konduğu pozisyon hakemlikte en önemli pozisyonu. Fenerbahçe muvaffak olabilmesi için bir ve bütün olması gerekiyor. Dışarıdan yıkamadılar. İçeriden bölmeye çalışıyorlar. Silkenelim, bir ve bütün olduğumuz zaman bizi yıkamazlar. Yapıyı bir kulüp veya federasyon tek başına bitiremez."

"Hata olduğunu düşünmüyorum. Yöneticilerimize de 'Biz gideriz o kalır' demiştim. İstikrar istiyorduk. Sezon değerlendirmesi yaptığımızda, oynadığımız futbolun yeterli olmayacağını, Fenerbahçe daha ofansif, pres yapan bir futbola ihtiyacı olduğunu, hücum oynadığı zaman başarılı olduğunu anlattık.

Fenerbahçe 2-0, 2-1'i korumaz. Risksiz bir futbol oynamalıyız. Büyük liderler gerektiği zaman değişim sağlayabilirler. Adapte olabilirler. İlk 5 maç geçen sezonki maçlar gibiydi. Tünelin ucunda ışığın her geçen gün azaldığını görünce bu kararı verdik.

Özellikle çocuklara, herkese saygılı, sevgiyle paylaşan bir insan. Ailemizin bir parçası. Öyle bir ilişkimiz vardı. Son dönemde oluşturulan çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bazen evdeki hesap, çarşıya uymuyor. Zor bir ayrılıktı, ama yaptık."

"Ben nasıl Fenerbahçe tesislerini, kulüp televizyonunu kullanıyorsam onlar da kullanabilmeli. Sadettin beyin durumu için de bakanlığa başvurduk. Sadettin bey de biliyor. Adil rekabet için bu gerekli. Yayına çıkma durumu, teklif gelirse ben kabul ederim."

"Herkes son dakikaya kadar transferler yapıyor. Sadece Fenerbahçe yapıyor, play-offlar başlamadan yapamıyor algısı var. Belki Skriniar'ı son 3 güne bekleseydik belki maaşı da karşılanacaktı. Hocamız çok talepkar bir hocamız değil.

O, 1 kanat yeter diyordu ama biz 'Hayır' diyerek Kerem ve Nene'yi de aldık. Skriniar öncelikli. Kaleci konusunda hemfikirdi. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini iyi şartlarda aldığımızı düşünüyorum. Skriniar gelmeden bana isim vermeyin diyordu. Semedo konusunda acele ettik."

"Seçim, 3 sonuçlu olur. Farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Çok fazla kararsız üye var. 48 bin oy verecek üyemiz var. Her türlü sonuca açık bir seçime gidiyoruz.

Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Rakipler 'Şampiyon yapacağız' diyor. Nasıl yapacaklarından bahsetmiyor. Gayrimenkul projelerini duymuyoruz. Artık Fenerbahçe devasa bir kulüp. Biz çok büyük mücadele verdik."

"Hoca ilk andan itibaren Fenerbahçe'ye, böyle bir kadroya gelmenin heyecanını yaşadığını, çok arzu yaşadığını bize hissettirdi. Para pul konuşmadan yaptığı analizler bizi çok etkiledi.

Bir Avrupa hedefimiz var. Birçok maçta kızmışsınızdır geçen sene. Genç, aç hocalardan olması ilgimizi çekti. Herkes 3'ü oynuyor diyor, yok öyle bir şey. İletişimi sorgulanıyordu.

Son 3-4 günde iletişimde çok pozitif şeyler aktarıldı. Hoca ilk geldi, Samandıra'da kaldı. Mourinho senenin yarısını burada geçirdi. Yazılanlar yanlıştı."