Tedesco Fenerbahçe'ye gelmesindeki nedenleri açıkladı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi.

Ali Koç tek suçunu açıkladı

Tedesco'nun imza töreninde yaptığı açıklama şu şekilde:

''Öncelikle burada olmak hem benim için hem de ekibim için büyük bir memnuniyet ve onur. Şunu düşünüyorum, bu kadar böylesine bir desteği hem başkanımızdan hem sportif direktörlüğümüzden görmek bizler için normal değil. Benim adıma ve ekibim adına bu anlamda teşekkür ediyorum.

Ocak ayından itibaren evimde oturarak fırsatları beklemek benim için çok da iyi değildi. Çünkü ben çalışmayı seven biriyim ve evde oturmak için çok fazla enerjiye sahibim.

Tabii ki ailemi seviyorum ama evde vakit geçirmek için çok fazla enerjiye sahibim dolayısıyla benim için kolay değildi kulüplerden veya federasyonlardan teklif alıp hayır demek.

Ama ben duyguyu severim, ben hedefleri severim, ben iyi takımları severim.

Zaten teklif geldiği zaman da ilk yaptığımız şey takımı incelemek oluyor. Buraya gelmemde iki sebep var.

Birincisi tabii ki kulübün kendisi, tarihi, devasa gücü ve devasa taraftarları ki bu zaten benim hoşuma giden bir şey. Çünkü taraftarlar, böyle taraftarlara sahip olduğunuz zaman takımınız da sahada alev alıyor.

Benim için futbol anlamında en önemli kısım bu taraftarların desteği. İkinci etken de şu oldu, takım.

Takımın içindeki oyuncular ve oyuncuların sahip olduğu kalite. Çünkü şöyle bir örnek verebilirim. Doğum günü hediyesi aldığınız zaman bakarsınız, doğum günü hediyesinin paketi büyük bir pakettir, güzel bir pakettir.

Sonrasında içine bakarsınız, içindeki hediyenin ne olduğuna bakarsınız. Çünkü bazen paket büyük olmasına rağmen içindeki hediye küçük olabilir ama buradaki konu bu değildi.

Kulübe baktığımız zaman çok iyi bir takım, çok iyi çalışanlara sahip bir kulüp vardı.

Dolayısıyla ilk üç günde çok zorlayıcı geçti ama belirtmiş olduğum gibi hem çok iyi bir takımımız var hem iyi oyuncularımız var. İyi bir çalışan ekibimiz var ve çok iyi bir desteğe sahip''