Ali Koç tek suçunu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Domenico Tedesco için yapılan imza töreninde konuştu ve ''Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak'' dedi.

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi.

Törene katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TEK SUÇUMUZ ŞAMPİYON OLAMAMAK''

Ali Koç, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un diğer sözleri şu şekilde:

"İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim."

"Seçimi farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kafa kafaya da gidebilir. Çünkü kararsız sayısı çok yüksek. Her türlü sonuca açık bir seçime giriyoruz. Ama biz kazanacağımıza inanıyoruz."

"Bu sene futbolda şampiyon olacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

