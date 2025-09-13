Ali Koç tek suçunu açıkladı

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi.

Törene katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TFF Fenerbahçe Trabzonspor maçının kararını açıkladı

''TEK SUÇUMUZ ŞAMPİYON OLAMAMAK''

Ali Koç, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un diğer sözleri şu şekilde: