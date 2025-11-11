Fenerbahçe'de imzalar atıldı: Anlaşma 3 yıllık

Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında yapılan, futbol A takımının konç sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapıldı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç’ın konuşmacı olarak katıldığı imza töreninde yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Murat Salar, törende şunları söyledi:

"Konuşmama başlamadan evvel, dün bir kez daha büyük bir gururla andığımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve minnetle yâd etmek istiyorum. Bizlere bıraktığı bu ülkeyi, bu mirası Fenerbahçe camiası olarak nesiller boyu ileriye taşımakla yükümlüyüz. Atamızın bize gösterdiği yolla tüm gençlerimizi yönlendirmeye, birlikte o yolda el ele devam edeceğimizi Başkanımız Sadettin Saran ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına ifade etmek istiyorum.

Bugün kulübümüz adına önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Benim şahsen çok sevdiği dostum, kardeşim ve çok sevdiğim Fenerbahçeli bir aile Gedik Yatırım. Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Onur Topaç ile birlikte bu anlaşmanın resmi imza törenini gerçekleştireceğiz.

Biz göreve başladığımızda 21 Eylül’de seçimler tamamlandı, 25 Eylül’de de mazbata aldık. O tarihte Gedik Yatırım henüz Fenerbahçe’nin sponsoru değildi. Hem kendi mesleğim hem Onur Bey ve Erhan Bey’in Fenerbahçeliliği gereği hem de Başkanımız Sadettin Saran’ın ısrarları sonucunda Gedik Yatırım çok büyük bir fedakârlıkla eksik olmasınlar bizlerle tekrardan sponsorluk konusunda yürümek için adım attılar.

Biz bu tür sponsorlukların gerçek Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe sevgisini içinde yaşayan kurumların veya Fenerbahçe’nin marka değeriyle birlikte anılmak isteyen kurumların Fenerbahçe’de yer almaya bir kez daha davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de benzer anlaşmalarla sizlerle bir araya geleceğiz.

Gedik Yatırım’ın şöyle bir özelliği var. Türk sermaye piyasalarının çok köklü, kredisi yüksek ve tertemiz kurumlarından bir tanesidir. Ben de aynı sektörde uzun yıllardır çalışıyorum. Hayranlıkla ve takdirle izlediğimiz bir kurum. Fenerbahçe ile birlikte isminin anılması bizim açımızdan önemli bir gurur ve onur. Tekrardan teşekkür ederim.”

ANLAŞMA 3 YILLIK

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ise şu ifadeleri kullandı:

“Dün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde bir kez daha sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Atamızın kendisinin en önemli eseri olan cumhuriyeti hem Gedik Yatırım hem de şahsım adına korumak için elimizden geleni yapacağız.

Gedik Yatırım olarak sermaye piyasalarının gelişimi için çok çalıştık. 2021 yılında da şirketimizin 30. yılına girdik. Gedik Yatırım’ın marka bilinirliğini ve sermaye piyasalarını daha da ileriye çekmek için neler yapabiliriz diye düşündük. Vizyonumuzu sermaye piyasalarının her alanında liderlik olarak belirledik. 2022 yılında da Türkiye Voleybol Milli Takımı ile 3 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdik. Bir sonraki yılda da Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşmamızı yaptık.

Bu yaptığımız anlaşmaların iki tarafa da katkı sağladığını düşünüyorum. Bu yıl sponsorluk anlaşmamızın sona erdiği bir yıldı ancak seçimden sonra Fenerbahçe yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde sermaye piyasalarının artması gereken bu dönemde bu anlaşmayı da iki yıl boyunca devam ettirme kararı aldık. Biz bu anlaşmanın hem Gedik Yatırım’a hem de Fenerbahçe’ye katkı sağlayacağını düşünüyorum ev umuyorum. Bunun için de çalışacağız. Teşekkür ederim.”