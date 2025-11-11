Fenerbahçe'de 3 istifa: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, 3 istifayı resmen açıkladı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiklerini bildirdi.

Açıklamada Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş, görevlerinden kendi istekleriyle ayrıldıkları duyuruldu.

İŞTE KAP'A YAPILAN BİLDİRİM

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde istifa etmişlerdir."

Sarı lacivertli kulüpte başkanlığa Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından yeniden yapılanma için düğmeye basılmıştı.

Yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.