Sadettin Saran: Senelerce devam edecek

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliğinde konuşma yapan başkan Sadettin Saran, "Çok önemli bir etkinlik. Bunu bizden önce yapan yönetimi tebrik ediyorum. Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek, bizden sonra da devam edecek" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa göçünün 87. yılında düzenlenen etkinlikle andı.

10 Kasım Fenerbahçe Vapuruyla 6. kez organize edilen anma törenine; başkan Sadettin Saran, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, YDK ve kongre eyeleri, sporcular ve teknik ekipler, spor okulları, akademi, kurullar, Çocuk ve Gençlik Komitesi ve çalışanlar katıldı.

Kadıköy’de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi’nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla saat 9’u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında saygı duruşunda bulunuldu ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı.

SARAN: GURUR DUYUYORUZ

Başkan Sadettin Saran, “Çok önemli bir etkinlik. Bunu bizden önce yapan yönetimi tebrik ediyorum. Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek, bizden sonra da devam edecek. Çok önemli bir etkinlik. Bunun bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Fenerbahçe her yerde. Tribünlerde, sahada, kulüpte her yerde Fenerbahçeli çocuklarımızın hepsi Atatürkçü. Bundan gurur duyuyoruz” dedi.

YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu ise “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını bir kere daha burada andık hep birlikte Fenerbahçe camiası olarak tüm Türk milleti gibi. Bu gelenek çok anlamı bir şekilde bize yakışıyor da. İnşallah nice nesiller bu geleneği sürdürürler ve Fenerbahçe olarak bu anmaları periyodik olarak yaparız. Ne mutlu bize ki Atatürk’ün yolundan gelen bir kulübün üyeleriyiz. Ne mutlu bize ki, Atatürk’ün inkılaplarının peşinden koşuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

