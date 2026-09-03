Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde Marco Asensio ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edilen İspanyol yıldız için ameliyat iddiaları gündeme gelmişti.

AMELİYAT PLANI YOK

A Spor’un haberine göre, Asensio’nun ameliyat olmasıyla ilgili herhangi bir planlama bulunmuyor. Tedavi süreci kulübün sağlık heyetinin kontrolünde ilerliyor.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio’nun Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağlık ekibinin raporları doğrultusunda Beşiktaş derbisi öncesinde yıldız oyuncuyla ilgili son karar verilecek.

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