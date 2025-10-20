Fenerbahçe'de anlaşma yapıldı: Sadettin Saran ilk imzasını attı

Fenerbahçe'de anlaşma yapıldı: Sadettin Saran ilk imzasını attı
Fenerbahçe yönetimi, bilet uygulaması Passo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp toplamda 12.5 milyon euro kazanacak.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de başkanlık görevine gelen Sadettin Saran, sürpriz bir anlaşmaya imza attı.

PASSO İLE 5 YILLIK ANLAŞMA

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre sarı-lacivertliler, bilet uygulaması Passo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma neticesinde Fenerbahçe yıllık 2.5 milyon euro toplamda ise 12.5 milyon elde edecek.

Sercan Hamzaoğlu açıklamasında “Fenerbahçe, Passolig ile 5 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp bu iş birliği kapsamında toplam 12.5 milyon Euro gelir elde edecek” dedi.

SEZON BAŞINDA KURAL KALKMIŞTI

TFF kuralları gereği geçtiğimiz sezon tüm ekipler bilet satışları için Passo ile çalışırken bu sezon bu zorunluluk ortadan kalkmıştı. Kulüplere istedikler bilet uygulaması ile çalışma serbestliği getirildi.

