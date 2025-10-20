Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali açıklandı: Açık fark var

Süper Lig'de 9. hafta devam ederken Football Meets Data, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Fenerbahçe'ye yüzde 11, Galatasaray'a ise yüzde 89 oran verildi.

Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile olan farkı 6 puana indirdi. Fenerbahçe’nin galibiyetinin ardından Football Meets Data, şampiyonluk tahminini güncelledi.

TRABZONSPOR’UN İHTİMALİ YÜZDE 0.2

Yapılan simülasyon sonucunda şu anda ligde ikinci sırada bulunan Trabzonspor’un şampiyon olma ihtimali muhtemel sapma dikkate alınarak yüzde 0.2 olarak belirlendi.

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 89 oldu

GALATASARAY AÇIK FAVORİ

Fenerbahçe’nin şampiyon olma ihtimali ise yüzde 11 olarak güncellendi. Şampiyonluğun açık favorisi olarak Galatasaray gösterildi. Galatasaray’ın şampiyonluğuna yüzde 89 ihtimal verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

