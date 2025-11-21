Fenerbahçe'de anlaşma yapıldı imzalar atıldı: Flaş Ali Koç detayı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Chobani Stadı'nda yapılan imza törenine, genel sekreter Orhan Demirel, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, Fenerbahçe voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ve kadın voleybol takım kaptanı Eda Erdem katıldı.

“TAKIMA GÜÇ KATACAK”

Anlaşma için derneğe teşekkür eden Demirel, "Fenerbahçe Medicana, Galatasaray derbisini kazanarak camiamızı çok mutlu etti. Camia adına son derece kıymetli bir işbirliği yapıyoruz. Bugün attığımız imzanın, takımımızın gününe güç katacağını düşünüyoruz. 1907 Fenerbahçe Derneğine, camia adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu katkı hedeflere ulaşmada itici güç olacak” dedi.

“DERNEĞİMİZ KULÜBÜMÜZE KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK İÇİN VARDIR”

Kulübe kayıtsız şartsız destek sözü veren Rıfat Perahya ise "Kadın voleybolumuza verdiğimiz desteği ve camia birliğini paylaşmak üzere bir araya geldik. Derneğimiz, kulübümüze kayıtsız şartsız destek için vardır. Birçok alanda kulübümüze hizmet ettik. Türkiye kadın voleybolunda dünyanın en başarılı ülkelerinden. İtalya maçında sahada 5 Fenerbahçe oyuncusu bulunması dünya voleybolundaki önemimizi bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATMAMIZI SAĞLAYACAK”

Eda Erdem de "1907 Fenerbahçe Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fenerbahçe kültürünü böyle derinden sahiplenen bir toplulukla beraber olmak sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu artıyor. Bizler bu arma için mücadele ediyoruz. Sizlerin enerjisi, desteği tekrardan güzel başarılara imza atmamızı sağlayacak” sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ 13 YIL BOYUNCA BAŞKANLIĞINI YAPTI

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin 2004-2017 yılları arasında başkanlığını yapmıştı.



