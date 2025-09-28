Fenerbahçe'de Ali Koç belirsizliği

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ALİ KOÇ BELİRSİZLİĞİ

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Fenerbahçe'de Ali Koç karmaşası yaşanıyor. 7 yıllık başkanlığı sona eren Ali Koç'un stada gelerek karşılaşmayı locasından takip edeceği iddia edildi.

Ali Koç maça gidecek mi?

HAK MAHRUMİYETİ VAR

Ali Koç'un Antalyaspor maçı kararı gündem olurken başka bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç'un PFDK'den aldığı hak mahrumiyeti sebep gösterilerek maça gelemeyeceği belirtildi.

Ali Koç dediğini yaptı: Saatler kala kararını verdi

"LOCASI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"

Bazı kullanıcılar ise hak mahrumiyetinin kendi locası için geçerli olamayacağını ve stada gelebileceğini aktardı.