Ali Koç dediğini yaptı: Saatler kala kararını verdi

Fenerbahçe'de başkanlı görevi sona eren Ali Koç, Antalyaspor maçını locasından takip edecek.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk edecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

SADETTİN SARAN’IN İLK MAÇI

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulla başkanlığa seçilen Sadettin Saran, takımı ilk kez stattan takip edecek.

ALİ KOÇ DA GELECEK

Fenerbahçe’de 7 yıllık başkanlığı sona eren Ali Koç da karşılaşma için kararını verdi.

Mazbata töreni sonrası kısa bir tatile çıkan Ali Koç’un Antalyaspor maçını locasından takip edecek. Ali Koç’a bazı eski yöneticiler eşlik edecek.

ali-koc-mazbata.webp
Ali Koç mazbata töreninde duyurmuştu

MAÇLARA GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mazbata töreninde yaptığı konuşmada Ali Koç, maçlara geleceğini ve Antalyaspor karşısındaki mücadelede statta yerini alacağını ifade etmişti.

Ali Koç mazbata töreninde yaptığı açıklamada “38. Başkanımız hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın, hepimizin yolu açık, şansı bol olsun, nice zaferleri de beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh sağlığını, beden sağlığını bozan işler. Önce sağlık diliyorum sonra kudret, kuvvet, dirayet diliyorum hepinize. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa, hazırız. Maçlarda da görüşeceğiz, pazar günü başlamak üzere” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

