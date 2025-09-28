Fenerbahçe'den Antalyaspor maçına saatler kala çağrı

Fenerbahçe'den Antalyaspor maçına saatler kala çağrı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü bu akşam oynanacak Antalyaspor maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'nin bu akşam Antalyaspor'la oynayacağı maç öncesi taraftarlara çağrı geldi.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Mabedimizde sadece bir maç için mücadele etmeyeceğiz, aynı zamanda hep birlikte yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz.

Bu; büyük bir inancın, birlikteliğin ve yeniden doğuşun ilk adımı.

Antalyaspor karşısındaki bu mücadelede, Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan o eşsiz desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Bu büyük camiayı hep birlikte ayağa kaldırmak, omuz omuza vererek zafere yürümek istiyoruz.

TRİBÜNLERİ DOLDURALIM

Fenerbahçe ruhunu yeniden sahaya yansıtmak, Kadıköy Cehennemi'ni rakiplere hatırlatmak için tribünleri dolduralım!

90 dakika boyunca durmadan, susmadan, tüm gücümüzle takımımızın arkasında olalım!

Sadettin Saran kimleri göndereceklerini açıkladı: OmurgasızlarSadettin Saran kimleri göndereceklerini açıkladı: Omurgasızlar

Şimdi yeniden kenetlenme zamanı!

Tüm taraftarlarımızı bu akşam stadımıza, evimize, Mabedimize bekliyoruz.

Hep birlikte başaracağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

