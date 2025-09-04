Fenerbahçe'de acil toplantı

Fenerbahçe’de kulüp geleceğini şekillendirecek önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yönetim bugün saat 15.00'te acil toplantı kararı aldı.

Sarı - Lacivertli camiada bugün gözler, saat 15.00’te başlayacak olan yönetim kurulu toplantısına çevrildi.

GÜNDEMDE SEÇİM VE TEKNİK DİREKTÖR KONUSU VAR

Kulüp içinden alınan bilgilere göre, toplantının en sıcak başlıkları arasında yaklaşan seçim süreci ve teknik direktör konusu yer alıyor.

Fenerbahçe yönetim kurulu bu iki kritik konuda yol haritasını netleştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, kulübün sportif ve idari geleceğine yön verecek kararları bu toplantıda alması bekleniyor.

İŞTE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI:

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme geldi.

Şu anda kulüp yönetimi hem yerli hem yabancı adaylar üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.

İşte öne çıkan isimler:

Yerli adaylar:

İsmail Kartal: Fenerbahçe’yi daha önce iki kez çalıştırmış ve camiayla güçlü bir bağı olan tecrübeli isim.

Aykut Kocaman: Kulüp efsanelerinden biri olarak yeniden göreve gelme ihtimali konuşuluyor.

Volkan Demirel: Eski kaptan, teknik direktörlük kariyerinde yükselişte.

Nuri Şahin: Genç ve modern futbol anlayışıyla dikkat çekiyor.

Abdullah Avcı: Tecrübeli teknik adam, yerli alternatifler arasında yer alıyor.

Yabancı adaylar:

Luciano Spalletti: Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırdı, şu anda boşta.

Ange Postecoglou: Tottenham’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi.

Roger Schmidt: Sportif direktör Devin Özek’in önerdiği Alman teknik adam.

Edin Terzic: Borussia Dortmund’un eski hocası, genç ve dinamik bir profil.

Sebastian Hoeness: Stuttgart’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan genç teknik adam, Devin Özek’in önerdiği bir diğer isim.

Vincenzo Montella: Türkiye’deki deneyimiyle tanınan İtalyan teknik direktör.

Yönetim içinde bazı isimler İsmail Kartal gibi kulübü tanıyan bir hocadan yana tavır alırken, diğerleri modern futbol anlayışına sahip yabancı bir teknik adamı tercih ediyor.