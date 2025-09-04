Fenerbahçe'de acil toplantı

Fenerbahçe'de acil toplantı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler bugün saat 15.00'te yapılacak acil toplantıya çevrildi.

Fenerbahçe’de kulüp geleceğini şekillendirecek önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yönetim bugün saat 15.00'te acil toplantı kararı aldı.

Sarı - Lacivertli camiada bugün gözler, saat 15.00’te başlayacak olan yönetim kurulu toplantısına çevrildi.

GÜNDEMDE SEÇİM VE TEKNİK DİREKTÖR KONUSU VAR

Kulüp içinden alınan bilgilere göre, toplantının en sıcak başlıkları arasında yaklaşan seçim süreci ve teknik direktör konusu yer alıyor.
Fenerbahçe yönetim kurulu bu iki kritik konuda yol haritasını netleştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, kulübün sportif ve idari geleceğine yön verecek kararları bu toplantıda alması bekleniyor.

İŞTE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI:

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için birçok isim gündeme geldi.
Şu anda kulüp yönetimi hem yerli hem yabancı adaylar üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.
İşte öne çıkan isimler:

Yerli adaylar:

İsmail Kartal: Fenerbahçe’yi daha önce iki kez çalıştırmış ve camiayla güçlü bir bağı olan tecrübeli isim.

Aykut Kocaman: Kulüp efsanelerinden biri olarak yeniden göreve gelme ihtimali konuşuluyor.

Volkan Demirel: Eski kaptan, teknik direktörlük kariyerinde yükselişte.

Nuri Şahin: Genç ve modern futbol anlayışıyla dikkat çekiyor.

Abdullah Avcı: Tecrübeli teknik adam, yerli alternatifler arasında yer alıyor.

Yabancı adaylar:

Luciano Spalletti: Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştırdı, şu anda boşta.

Ange Postecoglou: Tottenham’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi.

Roger Schmidt: Sportif direktör Devin Özek’in önerdiği Alman teknik adam.

Edin Terzic: Borussia Dortmund’un eski hocası, genç ve dinamik bir profil.

Sebastian Hoeness: Stuttgart’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan genç teknik adam, Devin Özek’in önerdiği bir diğer isim.

Vincenzo Montella: Türkiye’deki deneyimiyle tanınan İtalyan teknik direktör.

Yönetim içinde bazı isimler İsmail Kartal gibi kulübü tanıyan bir hocadan yana tavır alırken, diğerleri modern futbol anlayışına sahip yabancı bir teknik adamı tercih ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Spor
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İlkay Gündoğan transferinde ilginç detay: İlk kez ortaya çıktı
İlkay Gündoğan transferinde ilginç detay: İlk kez ortaya çıktı