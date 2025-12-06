Fenerbahçe üstünlüğü koruyamadı: Galatasaray avantajı kaptı

Fenerbahçe üstünlüğü koruyamadı: Galatasaray avantajı kaptı
Başakşehir - Fenerbahçe maçında taraflar 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Samsunspor karşısında kazanan Galatasaray, haftayı bu kayıpla avantajı kaptı.

Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın attığı golle öne geçti. Ev sahibinin cevabı 81. dakikada Bertuğ Yıldırım ile geldi.

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

Fenerbahçe formasıyla maça ilk 11’de başlayan Nelson Semedo sakatlandı. 20. dakikada oyundan alınan Semedo’nun yerine Kerem Aktürkoğlu dahil oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte 33 puana ulaşan Fenerbahçe maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. 17 puandaki Başakşehir ise 9. sırada kaldı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR İÇİN BÜYÜK ŞANS

Galatasaray’ın Samsunspor’u mağlup ettiği hafta da Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi işleri karıştırdı. Sarı-kırmızılılar, farkı 3 puana çıkardı. Trabzonspor ise Göztepe’yi mağlup etmesi halinde 2. sıraya yükselecek.

