Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Yayınlanma:
TFF, haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarına ait pozisyonlara yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 5. haftaya dair VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarına yer verildi.

İPTAL EDİLEN GOL VE KIRMIZI KART

Özellikle Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine dair kayıtlar merakla bekleniyordu. Paylaşımda, Onuachu'nun iptal edilen golü ve Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona dair kayıtlara yer verildi.

Fenerbahçe'de adaylıktan çekildiğini açıkladıFenerbahçe'de adaylıktan çekildiğini açıkladı

İPTAL EDİLEN GOLÜN KAYITLARI

Özellikle iptal edilen gol taraftarların tepkisini çekerken VAR hakeminin "APP'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum" dediği görüldü. Maçın hakemi Ozan Ergün, ise pozisyonu izledikten sonra "Golü iptal ediyorum, 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve Fenerbahçe lehine faul veriyorum" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Spor
Abdülkerim Durmaz Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti
Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti