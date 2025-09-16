Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 5. haftaya dair VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarına yer verildi.

İPTAL EDİLEN GOL VE KIRMIZI KART

Özellikle Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine dair kayıtlar merakla bekleniyordu. Paylaşımda, Onuachu'nun iptal edilen golü ve Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona dair kayıtlara yer verildi.

İPTAL EDİLEN GOLÜN KAYITLARI

Özellikle iptal edilen gol taraftarların tepkisini çekerken VAR hakeminin "APP'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum" dediği görüldü. Maçın hakemi Ozan Ergün, ise pozisyonu izledikten sonra "Golü iptal ediyorum, 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve Fenerbahçe lehine faul veriyorum" dedi.