Fenerbahçe Nice karşısında: İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında bu akşam Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçın hakemi Sırbistan'dan Srdjan Jovanovic.
Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmişti.
DURAN YOK, TALİSCA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Jhon Duran'ın bu maçta oynaması beklenmiyor.
Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ise kadroda yer alacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
MUHTEMEL 11'LER
Ahmet Çakar Fenerbahçe Nice maçının sonucunu açıkladı
FENEBRAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, A.Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri.
NICE: Diouf, Bah, Mombito, Mendy, Clauss, Sanson, Vanhoutte, Bard, Diop, Cho, Moffi.