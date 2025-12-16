Fenerbahçe karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında çalışmalara hız verecek.

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup olan Tümosan Konyaspor’da gözler devre arası planlamasına çevrildi. Teknik Direktör Çağdaş Atan, takımın Antalya’da kamp yapacağını duyurdu.

Çulcu'dan Fenerbahçe Konyaspor hakemiyle ilgili flaş yorum

İŞTE KAMP PROGRAMI

Yeşil - Beyazlılar, 23 Aralık Salı günü Antalyaspor ile oynanacak kupa maçının ardından izne ayrılacak. Takım, 1 Ocak’ta yeniden toplanacak ve 2 Ocak’ta Antalya’da devre arası kampına başlayacak.

İKİNCİ DEVRE TAKVİMİ DE BELLİ OLDU

Konyaspor, ikinci devrede ilk olarak 13-15 Ocak tarihleri arasında Bodrum FK deplasmanında kupa mücadelesi verecek. Süper Lig’in ikinci yarısı ise 16 Ocak’ta başlayacak ve Anadolu Kartalı yeni döneme Antalya kampıyla hazırlanmış olacak.

Çağdaş Atan yaşanan sıkıntıyı açıkladı

MAÇ SONU BAHİS AÇIKLAMASI

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan "Bahis olayıyla beraber Süper Lig'de en çok bizim canımız yandı" dedi ve ekledi:

Hem sakat hem de cezalı oyuncular var. Bana göre bahis olayıyla beraber Süper Lig'de en çok bizim canımız yandı. Dar rotasyon olduğunu biliyorduk ama 5 haftadır 6 ilk 11 oyuncusu eksik çalışıyoruz. Oyuncularımız maksimumunu vermeye çalışıyor. Oyuncularımdan genel anlamda çok memnunum. Bu hafta galibiyetle tanışıp yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Devre arası için halihazırda görüştüğümüz, anlaştık dediğimiz oyuncular var. Umarım kampa yetişirler ve ikinci yarıya daha hazır bir Konyaspor izletebiliriz.