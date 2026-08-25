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Halk TV Spor Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz çıktı: 8 futbolcu tehlikede

Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz çıktı: 8 futbolcu tehlikede

Şampiyonlar Ligi'ne tarihi maça saatler kala Lyon'da Fenerbahçe endişesi yaşanıyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz çıktı: 8 futbolcu tehlikede

Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz kapıda! 8 futbolcu direkt etkilenecek.

Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşen Olympique Lyon için yaklaşan rövanş mücadelesi, sportif sonucun ötesinde kulübün mali geleceği açısından da kritik bir öneme sahip.
Fransız ekibinin içinde bulunduğu ekonomik tablo, karşılaşmanın sonucunu çok daha hayati bir noktaya taşıyor.

FRANSIZ BASINI RESMEN DUYURDU

Fransız spor basınından L'Equipe'in haberine göre ciddi mali sıkıntılarla mücadele eden Lyon, Fenerbahçe karşısında elenmesi halinde önümüzdeki hafta sona ermeden 50 milyon Euro değerinde oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda kalacak.

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TURU GEÇERSE ÖNÜ AÇIK

Öte yandan Lyon'un Fenerbahçe engelini aşarak play-off turunu geçmesi durumunda gerçekleştirmesi gereken satış tutarının 25 milyon Euro seviyesine ineceği aktarıldı. Bu durum, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın sonucunun Lyon'un yaz transfer dönemindeki planlamasını doğrudan şekillendireceğini gösteriyor.

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8 FUTBOLCU TEHLİKEDE

L'Equipe'in haberinde, olası satış senaryosundan etkilenmesi beklenen isimler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda Malick Fofana, Pavel Sulc, Rayan Cherki'nin ayrılığının ardından takımın hücum gücünü temsil eden Ernest Nuamah, tecrübeli isimlerden Ainsley Maitland-Niles ve Nicolas Tagliafico ile birlikte Tanner Tessmann, Ruben Kluivert ve Duje Caleta-Car'ın da olası satış listesinde yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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