Fenerbahçe deplasmanda rahat kazandı
Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'nde Altekma'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'nde oynadığı 7. maçında 4. galibiyetini aldı.

Altekma ise 7. maçında 3. yenilgisini yaşadı.

ALTEKMA - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇINDAN DETAYLAR

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25

Süre: 126 dakika

Kaynak:Haber Merkezi / AA

