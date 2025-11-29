Süper Lig'de ayrılık: Maç biter bitmez istifasını açıkladı

Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karadeniz ekibi rakibine 1-0 mağlup oldu.

İLHAN PALUT İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut'tan flaş bir karar geldi. Palut yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İlhan Palut konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Maçı konuşmak istemiyorum. En azında kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum. 2.5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

LİGDE 11. SIRADALAR

Geride kalan 14 haftada 3 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, 14 puanla 11. sırada yer alıyor.

