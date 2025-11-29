Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring - Kocaeli Kadın Basketbol maçı oynanmadı. Rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle Galatasaray hükmen maçı kazandı.

Kadınlar Basketbol Ligi’nde Galatasaray Çağdaş Faktoring – Kocaeli Kadın Basketbol maçı oynanmayacak. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray derbi öncesi müjdeyi açıkladı: Moraller tavan yaptıGalatasaray derbi öncesi müjdeyi açıkladı: Moraller tavan yaptı

GALATASARAY HÜKMEN GALİP OLDU

Sarı-kırmızılılar, rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldı.

fdncdss.jpg

Galatasaray’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

gs.png

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir.
Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Galatasaray Çağdaş Faktoring böylece mağlubiyet serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlikte oturuyor.

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Spor
Ligden çekildi: Federasyon çıktığı tüm maçları hükmen mağlup saydı
Ligden çekildi: Federasyon çıktığı tüm maçları hükmen mağlup saydı
Sadettin Saran soyunma odasına indi: Derbi kararını iletti
Sadettin Saran soyunma odasına indi: Derbi kararını iletti
TFF'den bahis skandalı için yeni karar: 35 futbolcuya kötü haber
TFF'den bahis skandalı için yeni karar: 35 futbolcuya kötü haber