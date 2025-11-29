Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Kadınlar Basketbol Ligi’nde Galatasaray Çağdaş Faktoring – Kocaeli Kadın Basketbol maçı oynanmayacak. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.
GALATASARAY HÜKMEN GALİP OLDU
Sarı-kırmızılılar, rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldı.
Galatasaray’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir.
Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Ligdeki son 2 maçını kaybeden Galatasaray Çağdaş Faktoring böylece mağlubiyet serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlikte oturuyor.