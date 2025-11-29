Galatasaray derbi öncesi müjdeyi açıkladı: Moraller tavan yaptı

Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalara devam eden Galatasaray'da sakatlığı bulunan isimler bir bir geri dönmeye başladı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray’da çalışmalar devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılılar yağmur altında çalıştı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Galatasaray’da sakatlığı bulunan isimlerden Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina takımla birlikte çalıştı. Üç ismin de Fenerbahçe karşısında forma giymeye istekli olduğu ve teknik direktör Okan Buruk’tan şans beklediği ifade ediliyor.

BEK SIKINTISI

Öte yandan sarı-kırmızılılarda bek sıkıntısı yaşanıyor. Art arda gelen sakatlıklar ve cezalar nedeniyle Okan Buruk'un beklerde Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.

DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

