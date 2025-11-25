Fenerbahçe Benfica'ya şans vermedi

Yayınlanma:
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe Medicana, setlerde 3-0 galip geldi.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Medicana sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE GALİBİYETLE AÇTI

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

FEDOROVTSEVA’DAN 21 SAYI

Temsilcimizde Fedorovtseva kaydettiği 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Onu, 13 sayı ile Ghani takip etti.

DETAYLAR

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Safronova, Beril Çoban)

Benfica: Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Çetin, Dokic, Ubavic, Anne Dillon (Clemente, Balagu, Rizzo, Joana Garcez)

Setler: 25-18, 25-19, 25-12

Süre: 71 dakika (23, 25, 23)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

