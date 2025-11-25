Derbi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok: TFF kararını açıkladı

TFF, Çaykur Rizespor maçı sonrası gündem olan görüntüler nedeniyle Ederson'u disipline sevk etti.

Süper Lig'de 13. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) disiplin sevklerini açıkladı.

EDERSON DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Çaykur Rizespor maçındaki görüntüleriyle gündem olan Fenerbahçeli Ederson da "hakaret" suçuyla tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu duyurdu

NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında kaleyi koruyan Ederson'un rakip tribünlere dönerek çirkin bir harekette bulunduğuna dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

kfnbds.jpg

GALATASARAY'IN ŞİKAYET EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Görüntüler sonrası Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin daha önce aldığı cezayı örnek göstererek TFF'ye başvuracağı iddia edilmişti.

2024/11/08/hbfb.jpg

YAPAY ZEKA İLE Mİ HAZIRLANDI?

Öte yandan Fenerbahçe ise görüntülerin gerçek olduğunu reddetmiş ve yapay zeka ile hazırlandığını öne sürmüştü.

