Fenerbahçe anlaşmayı duyurdu: İmzalar salı günü atılacak

Fenerbahçe Kulübü, yeni sponsorluk anlaşmasını kulübün internet sitesinden duyurdu.

Yapılan bilgilendirmede sponsorluk anlaşmasının imzasının 11 Kasım Salı günü atılacağı bildirildi.

SAAT 12.00'DE ATILACAK

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile Gedik Yatırım arasında yapılan, Futbol A Takımımızın konç sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, 11 Kasım Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.



Başkan Vekilimiz Murat Salar, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Topbaş ve Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç’ın katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 12.00’de basına açık olarak gerçekleştirilecektir.



Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."