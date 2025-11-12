Fenerbahçe 2-0 kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Hakkarigücü Spor'u deplasmanda yenerek 8'de 8 yaptı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında Fenerbahçe Arsavev, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 yendi.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda daha üstün oynayan sarı lacivertli takım, 67. dakikada Zeynep Kerimoğlu ile öne geçti. 75. dakikada ise bu kez sahneye Ece Türkoğlu çıktı ve durumu 2-0 yaptı.

FENERBAHÇE 8'DE 8 YAPTI

Karşılaşma bu skorla kapandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oynadığı 8. maçta 8. galibiyetini aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8 maçta 8 galibiyeti olan Galatasaray Gain, 24 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ise aynı puanda ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Hakkarigücü ise 16 puanla 5. sırada kaldı.

