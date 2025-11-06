Fenerbahçe 100'lük yaptı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Opet, BOTAŞ'ı 1004-84 yendi.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görkemli bir galibiyete imza attı.

Sarı lacivertli takım ligin 6. hafta maçında konuk ettiği BOTAŞ'ı 1004-84 yendi.

5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Fenerbahçe, ligde 5'te 5 yaparken BOTAŞ ise 4. kez mağlup oldu.

2024/11/08/hbfb.jpg

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Cemil Uygül, Kamil Alok

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 5, Polkoski 26, McBride 17, Billings 22, Olcay Çakır Turgut 4, Allen 9, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 4

BOTAŞ: Davis 6, Bejedi 13, Ayşegül Günay Aladağ 4, Selin Rachel Gül 7, Serfa 7, Işık Su Güven, Rana Uçar, Tuba Poyraz 6, Dantas 21, İdil Yeniçulha, Williams 20, Işılay Egin

1. Periyot: 23-26

Devre: 59-47

3. Periyot: 80-63

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

