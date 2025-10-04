Fatih Tekke kazanırken itiraf etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor'u 4-0 yenmelerine rağmen "Özellikle ilk yarısında basit pas kayıplarından dolayı çalıştığımız fakat geçiş verdiğimiz bir maç oldu" itirafında bulundu.

Tekke, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyuncularımı kutlarım, camiamıza, taraftarlarımıza, milli takım arasında bir mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. İlk yarısı ve ikinci yarısı biraz farklı. Özellikle ilk yarısında basit pas kayıplarından dolayı çalıştığımız fakat geçiş verdiğimiz bir maç oldu. Onana'nın performansı skorun değişmesini engelledi açıkçası.

İkinci yarı tamamen her şeyi ile bize ait. Çok da farkın açılabileceği bir maç oldu. Oyuncularımın moral, motivasyon ve coşkusu gayet iyiydi. Ama buradan çıkaracağımız dersler aynı başlıklar üzerinden, oyun kontrolü ve basit pas kayıpları. Onun üzerinde çalışacağız. Neticede oyuncuların çoğu genç, bu hataları yapmalarına sabretmemiz gerekecek. Ama genel itibarıyla olumlu bir maç oldu. Özellikle ikinci yarısının çok iyi geçmesi herkes açısından iyi, herkesi tebrik ederim."

TARAFTARLARA SİTEM

"Buranın gerçekten tam dolu olduğu ambiyansta rakiplerin işi kolay değil bizim işimiz daha kolaylaşır. Bunu taraftarımızın bilmesini istiyorum. Bu kızgınlık, beklenti, bir şeylerin oluşması bir anda olmuyor futbolda maalesef. Ben Trabzonspor'u, Trabzonlu insanı biz de buralıyız, pes etmeyen, inat eden yönüyle bilmiyorum. Bize bunu destek olarak göstersinler, pes etmeden, inat ederek ne olursa olsun, bunu bekliyorum açıkçası. İstiyorum da çünkü bu güce ihtiyacımız var. Dediğim gibi biz 250-300 milyon avroluk takım değiliz. Bizim desteğe ihtiyacımız var."