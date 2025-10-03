Trabzonspor rahat kazandı: Kayserispor'a fark attı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı.

3 PUANI 4 GOLLE ALDI

Papara Park'ta oynanan mücadele, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray 2 farkla kazandı

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Augusto, 56. dakikada Zubkov ve 90+5'te penaltıdan Onuachu attı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Kayserispor ise 5 puanla 15. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ taraftan yapılan ortada yakın mesafeden Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, sağ tarafına yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

6. dakikada soldan Cardoso'nun kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, bu kez sol tarafına yatarak topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Paul Onuachu'nun pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Okay Yokuşlu'nun yayın gerisinden yaptığı sert vuruşta top sol tarafına doğru yatan kaleci Bilal Beyazıt'ın hemen önünden sekerek filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada sağ taraftan Carole'nin yerden pasında, yakın mesafade Onugkha'nın ayağının topuyla kaleye gönderdiği top önce Savic'e ardından da direğe çarparak uzaklaştı.

19. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Cardoso'nun şutunda savunmadan dönen topu Opoku önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü.

33. dakikada Onuachu'nun pasında sol taraftan ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Bilal Beyazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Bilal tehlikeyi yatarak önledi.

34. dakikada Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

40. dakikada Benes'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Onana, sol tarafına doğru yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Augusto'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Beyazit, yatarak tehlikeyi önledi.