Galatasaray 2 farkla kazandı

Yayınlanma:
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 93-91'lik skorla yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği TOFAŞ'ı 93-91 yendi.

GALATASARAY İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Galatasaray MCT Technic: McCollum 18, Rıdvan Öncel, Palmer 27, Gillespie 2, White 9, Tibet Deniz Görener 7, Cummings 18, Meeks 10, Bishop, Muhsin Yaşar 2

TOFAŞ: Perez 8, Thomasson 5, Blazevic 25, Yiğitcan Saybir 17, Lewis 4, Özgür Cengiz, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 4, Besson 16

1. Periyot: 20-24

Devre: 49-42

3. Periyot: 72-63

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

