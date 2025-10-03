Victor Osimhen'den özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Victor Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydetti.

Galatasaray'ın bu başarısı, Avrupa'da geniş yankı buldu.

İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm

VICTOR OSIMHEN'DEN ÖZÜR DİLEDİ

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden ve şu anda yorumculuk yapan Gary Lineker, The Rest Is Football Podcast'te Nijeryalı yıldızdan özür diledi.

Lineker ifadelerinden dolayı Osimhen'den özür diledi

''BAZEN SAHADA KAYBOLDUĞUNU İMA ETMİŞTİM''

Lineker açıklamasında, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim." ifadelerini kullandı.

''TAM ANLAMIYLA HARİKA BİR OYUNCU''

Sözlerini sürdüren Lineker, "Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." dedi.