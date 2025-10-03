İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, TNT Sports'a konuştu.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti.

''GALATASARAY'IN UEFA MAÇLARINI İZLEYEREK BÜYÜDÜM''

Çocukken Galatasaray'ın maçlarını izlediğini ifade eden İlkay, "Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı, en başından beri... Çocukken evde küçücük TV karşısında Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm..." dedi.

''HER ŞEYİ FEDA EDECEĞİM''

“Galatasaray benim için çok şeyi ifade ediyor” diyen tecrübeli futbolcu, "Ben 35 yaşındayım ama çok motiveyim. İçimde öyle bir şey var ki; Ben sahip olduğum her şeyi feda edeceğim bu kulüp için... Başarıyı buraya getirmek için her şeyi yapacağım." sözlerini sarf etti.