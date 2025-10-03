Beşiktaş Kadi Kullerkann'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Kadi Kullerkann'ı resmen açıkladı
Yayınlanma:
Estonyalı voleybolcu Kadi Kullerkann'ın yeni adresi Beşiktaş oldu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann'ı transfer etti.

Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek: Soykırımı durdurunAthletic Bilbao'dan Filistin'e destek: Soykırımı durdurun

'' ŞANLI FORMAMIZLA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann ile sözleşme imzaladı. Kadi Kullerkann'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

kuller.webp
Beşiktaş'ın yeni transferi Kadi Kullerkann

36 YAŞINDAKİ KULLERKANN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Estonya'da dünyaya gelen 36 yaşındaki voleybolcu, profesyonel kariyerinde Beşiktaş'tan önce sırasıyla Audentes SK, Houston University, Pittsburgh University, Eurosped, Yeşil Bayramiç, Petro Gazz Angels, TalTech/Tradehouse, AO Markopoulo, D&A Esperia Cremona, CSM Targoviște ve Aris Thessaloniki takımlarının formasını giydi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!