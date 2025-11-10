Fatih Karagümrük: Kararın arkasındayız

Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Kulübü, bahis soruşturmasının şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini talep etti.

Eren Elmalı itiraf etti

''KARARIN ARKASINDAYIZ''

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1'i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: