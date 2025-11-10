Fatih Karagümrük: Kararın arkasındayız

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Kulübü, bahis soruşturmasının şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini talep etti.

''KARARIN ARKASINDAYIZ''

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1'i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda başlatılan bu sürecin kararlılıkla, şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini; bu ihlallerde rolü bulunan tüm kişi ve kurumların eksiksiz şekilde tespit edilerek gerekli yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyoruz.

Bununla birlikte bu süreçte masumiyet karinesinin de gözetilmesinin ve hiçbir futbolcunun haksız isnatlarla karşı karşıya kalmamasının da gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kulübümüz, adil rekabetin, dürüstlüğün ve sportmenliğin korunması yönünde atılan her adımın arkasında durmaya devam edecektir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

