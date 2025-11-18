Eyvah eyvah! Osimhen'den Galatasaraylıların uykularını kaçıracak haber

Yayınlanma:
Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in durumu Galatasaray'da endişe yarattı. Peki Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi?

Galatasaray'ın milli arada korktuğu başına geldi ve Victor Osimhen, Nijerya'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off final maçında Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlandı.

Maçın ilk yarısının sonunda sakatlanıp oyundan çıkan Victor Osimhen'in durumu hem yönetim hem de teknik heyette paniğe sebep oldu.

OSIMHEN'İN DURUMU MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; Victor Osimhen yarın İstanbul'a gelecek çekilecek MR sonrası durumu belli olacak.

Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'da moralleri bozdu

Adalesinde ağrı hisseden ve kendi isteği ile oyundan çıkan golcü oyuncunun sakatlığının hangi boyutta olduğunun belli olmaması endişe yarattı.

Osimhen'in adale veya hamstring kas problemi yaşayabileceği yönünde yorumlar yapıldığı ifade edildi.

OSIMHEN'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Osimhen'in sakatlanması Galatasaray'ın Süper Lig’de ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı maçlar öncesi planların bozulacağı aktarıldı.

Tecrübeli golcünün Gençlerbirliği ile oynanacak maçı kesin olarak kaçıracağı belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirmeler sonrası ise Şampiyonlar Ligi’nde 25 Kasım’daki oynanacak olan U.S Gilloise ve ligde 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisini kaçırma olasılığının da yüksek olduğu yazıldı.

Mauro Icardi tam olarak hazır değil

ICARDI HENÜZ HAZIR DEĞİL

Mauro Icardi'nin yüzde yüz hazır olmamasından dolayı Galatasaray'ın en kritik virajda yaşanan bu sakatlıktan nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu.

Ayrıca Galatasaray açısından büyük önem taşıyan 5 Aralık’taki Şampiyonlar Ligi Monaco deplasmanında da Osimhen’in forma giyememe olasılığı, moralleri daha da bozmuş durumda.

