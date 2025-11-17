Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

Yayınlanma:
Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu için arkadaşı Buchi Laba'dan bir açıklama geldi.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Demokratik Kongo ile karşılaşan Nijerya’da Victor Osimhen maçı tamamlayamadı.

Bacağının arka kısmında şiddetli bir ağrı hissettiği belirtilen yıldız golcü, yaşadığı sakatlığın ardından gözyaşlarıyla oyundan çıktı.

Victor Osimhen’in son durumu merak edilirken yakın arkadaşı ve gazeteci Buchi Laba’dan bir açıklama geldi.

0x0-galatasarayda-victor-osimhen-soku-nijerya-demokratik-kongo-macinda-sakatik-gecirdi-1763325510822.webp

“İLK GÖSTERGELER CİDDİ OLMADIĞINI SÖYLÜYOR”

Ciddi bir durum beklenmediğini belirten Buchi Laba, “Victor Osimhen’in sakatlığı bir hamstring (arka adale) sakatlığıdır. Doğru değerlendirme ve tıbbi bakım için en kısa sürede Galatasaray’a uçacak. İlk göstergeler ciddi olmadığını söylüyor. Umarız öyledir” sözlerini sarf etti.

İSTANBUL’DA MR ÇEKTİRECEK

Victor Osimhen’in çarşamba günü İstanbul’a gelmesi ve burada bir MR çektirmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

