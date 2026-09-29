Eski Trabzonsporlu kendini buldu: 38 dakikada hat-trick

Bordo-mavili formayla beklentilerin uzağında kalan 32 yaşındaki Uruguaylı golcü, Uruguay liginde sergilediği performansla küllerinden yeniden doğdu.

Türkiye macerasının ardından kariyerine ülkesinin köklü ekiplerinden Nacional'de devam eden Maxi Gomez, son haftalarda sergilediği performansla parmak ısırtıyor.

Gol yollarındaki suskunluğunu tamamen bozan deneyimli oyuncu, takımının hücum hattındaki en büyük kozu haline geldi.

38 DAKİKADA HAT-TRİCK

Uruguaylı yıldız, son dönemde yeşil sahalarda ender görülen bir gol serisine imza attı. Karşılaşmaların sadece 38 dakikalık bir bölümüne tam 3 gol sığdıran Gomez, Uruguay spor medyasının odak noktası oldu.

Kısa sürede yakaladığı bu yüksek form grafiği, Güney Amerika basınında geniş yankı uyandırdı.

TRABZONSPOR DÖNEMİ AKILLARA GELDİ

2022 yılında La Liga ekibi Valencia'dan büyük beklentilerle Trabzonspor'a transfer olan Maxi Gomez, bordo-mavili ekipte inişli çıkışlı bir grafik çizmişti. Karadeniz temsilcisinde toplam 35 resmi maça çıkan tecrübeli santrfor, 7 gol ve 6 asistlik skor katkısı üreterek Türkiye defterini kapatmıştı.