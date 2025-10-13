Esenler Erokspor deplasmanda kazandı

Esenler Erokspor deplasmanda kazandı
Yayınlanma:
Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket'i deplasmanda mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3’üncü haftasında Manisa Basket, Esenler Erokspor’a evinde yenilmekten kurtulamadı: 75-95.

Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk 10 dakikası 21-21 ile tamamlanırken, ilk yarı 41-46 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil Burun Adaları ilk kez Dünya Kupası'ndaYeşil Burun Adaları ilk kez Dünya Kupası'nda

3’üncü periyotta farkı açan Esenler Erokspor bu periyotta skoru 53-74’e getirip, maçtan galip ayrıldı: 75-95.

Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Manisa Basket’te Minthz oldu.

Bu skorla Manisa ekibi 1 galibiyette kaldı. Erokspor ise ilk galibiyetini elde etti.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız

MANİSA BASKET: Yiğit 12, Minthz 21, Zemaitis 9, Mobley 14, Altan 6, Scrubb 3, Smith 6, Batu, İbrahim, Buğra 2, Mustafa, Johnson 2

ESENLER EROKSPOR: Crawford 20, Cornelie 12, Egehan 14, Love 9, Ahmet 2, Erten 2, Galloway 16, Simmons 13, Akyazili, Thurman 7, Gant, Metehan

1’İNCİ PERİYOT: 21-21

DEVRE: 41-46

3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-74

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

