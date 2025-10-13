Yeşil Burun Adaları ilk kez Dünya Kupası'nda

Yeşil Burun Adaları ilk kez Dünya Kupası'nda
Yayınlanma:
Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini'yi ağırladı.

Karşılaşmayı Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle 3-0 kazanan Yeşil Burun Adaları, grubu 22 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

Montella'dan Berke Özer açıklaması: Bunun sonuçları olurMontella'dan Berke Özer açıklaması: Bunun sonuçları olur

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
Spor
Montella'dan Berke Özer açıklaması: Bunun sonuçları olur
Montella'dan Berke Özer açıklaması: Bunun sonuçları olur
TFF açıkladı: Gelir Gazze'ye bağışlanacak
TFF açıkladı: Gelir Gazze'ye bağışlanacak
NEOM Galatasaray'ı bırakmıyor: Yeni hedefi ortaya çıktı
NEOM Galatasaray'ı bırakmıyor: Yeni hedefi ortaya çıktı