Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan, HT Spor yayınına konuk oldu.

Burada kulübün mali durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır’ın bonservisi için konuştu.

Derbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı

“PARANIN HEPSİ GELMEDİ”

Parayı tek seferde almadıklarını hatırlatan Ertuğrul Doğan, "Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez" sözlerini sarf etti.

Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

33 MİLYON EURO

Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: