Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi

Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi
Yayınlanma:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferi için konuştu. Doğan, transferden gelen paranın nereye gittiğini anlattı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan, HT Spor yayınına konuk oldu.

Burada kulübün mali durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır’ın bonservisi için konuştu.

Derbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladıDerbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı

“PARANIN HEPSİ GELMEDİ”

Parayı tek seferde almadıklarını hatırlatan Ertuğrul Doğan, "Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez" sözlerini sarf etti.

ertugrul-dogan.jpg
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

33 MİLYON EURO

Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır."

Kaynak:HT Spor

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Spor
Erman Toroğlu: Icardi yediği tabağa tükürüyor
Erman Toroğlu: Icardi yediği tabağa tükürüyor
Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın bir borcu daha var
Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın bir borcu daha var