Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan, HT Spor yayınına konuk oldu.
Burada kulübün mali durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır’ın bonservisi için konuştu.
“PARANIN HEPSİ GELMEDİ”
Parayı tek seferde almadıklarını hatırlatan Ertuğrul Doğan, "Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez" sözlerini sarf etti.
33 MİLYON EURO
Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır."
Kaynak:HT Spor