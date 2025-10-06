Derbi tekrarlanacak mı? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki oyuncu değişikliği hatası için konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor.

Beşiktaş'ın oyuncu değişiklikleri için 3 kez hakkı olmasına rağmen 4 kez oyunu durdurmasının kural hatası olduğu iddia edilirken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi.

DERBİ TEKRARLANACAK MI?

Derbinin tekrar edilip edilmeyeceğine dair devam eden tartışmalar üzerine konuşan Hacıosmanoğlu, kural hatası yapıldığını reddetti.

thumbs-b-c-537a406574ced854be382e084e385e08.jpg
Hacıosmanoğlu'ndan kural hatası iddialarına yanıt

"HAKEM HATASI"

A Spor yayınında konuşan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası" sözlerini sarf etti.

Derbi tekrarlanacak mı? Galatasaray'dan başvuru kararıDerbi tekrarlanacak mı? Galatasaray'dan başvuru kararı

"TALİMATLAR GEREĞİ CEZA ALDI"

Arda Kardeşler'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Hacıosmanoğlu, "Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı." dedi.

Kaynak:A Spor

