Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç oynanırken takımı sahadan çekmeyi düşündüklerini belirten Ertuğrul Doğan'ın sözleri şu şekilde:

"Bugün takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği şeyi yaparız. Artık boğazımıza kadar geldi!

Bu iş böyle yürümez. Fenerbahçe maçında bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmanın hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor."

"Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum. İki takım açısından da söylüyorum.

Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin. Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu olmaz, bunu yaptırmayacağız"

"Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz."