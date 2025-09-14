Savic isyan etti: Türk futbolunun mağlubiyeti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maç sonrasında isyan etti.

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

''TÜRK FUTBOLUNUN MAĞLUBİYETİ''

Türk futbolunda çözülmesi gereken sorunların bulunduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolunun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!" dedi.

''EN BÜYÜK SORUNLAR SAHADA''

Sözlerine devam eden Savic, "En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek! Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" ifadelerini kullandı.

