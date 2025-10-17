Ertuğrul Arslan imzayı attı

Ertuğrul Arslan imzayı attı
Yayınlanma:
Boluspor, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Arslan'ın getirildiğini resmen açıkladı.

1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Djalovic'den Samsunspor açıklamasıDjalovic'den Samsunspor açıklaması

Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Antalyaspor'da A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görevine devam eden Arslan, Almanya'da Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer aldı.

LİGDE 12. SIRADA

Boluspor, 1. Lig'de oynadığı 9 maç sonrasında 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Bolu ekibi, bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.

Son galibiyetini 13 Eylül'de Manisa FK'ya karşı alan ve 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Boluspor, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
25 yaşında emekli oldu
25 yaşında emekli oldu
Arne Slot Galatasaray'ı unutamadı
Arne Slot Galatasaray'ı unutamadı