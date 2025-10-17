Ertuğrul Arslan imzayı attı

1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Antalyaspor'da A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görevine devam eden Arslan, Almanya'da Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer aldı.

LİGDE 12. SIRADA

Boluspor, 1. Lig'de oynadığı 9 maç sonrasında 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Bolu ekibi, bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.

Son galibiyetini 13 Eylül'de Manisa FK'ya karşı alan ve 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Boluspor, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak.