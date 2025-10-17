Djalovic'den Samsunspor açıklaması

Djalovic'den Samsunspor açıklaması
Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, Samsunspor ile oynayacakları maça dair konuştu.

Djalovic, kulüp tesislerinde idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arada takımın başına geçtiğini ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. Kamp sürecinde takımla birlikte 5-6 antrenman yapma imkanı bulduğunu vurgulayan Djalovic, oyuncuların çalışma azimlerinden memnun olduğunu kaydetti.

Salomon Cappadocia Ultra Trail başladıSalomon Cappadocia Ultra Trail başladı

Samsunspor'u yakından takip ettiğini vurgulayan Djalovic, "Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu biliyorum. Geçen yıl çok iyi futbol oynadılar. Bu seneye de iyi başladılar. Rakibimiz hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyorlar. Ama biz evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde en iyi mücadelemizi vereceğiz. Galip gelen taraf olmak istiyoruz." dedi.

Takımın genel durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Djalovic, şunları kaydetti:

"İyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Sakat oyuncuların aramıza katılmasını bekliyoruz. Sakat oyuncular olduğu için bazı oyuncular kendi pozisyonunda oynayamıyor.

Tam takım haline geldiğimiz zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sakat oyuncuları da takıma katılmasıyla birlikte daha iyi bir hale geleceğimizi düşünüyorum."

Sakatlıktan dönen ve takımla çalışmaya başlayan Youssef Ait Bennasser ise, "Takıma geldiğim zamanlarda en iyi halimde değildim. Kadroya girmeye çalışıyordum. Burada bir sakatlık yaşadım. Bir süre sahalardan uzak kaldım. Lige verilen arada takımla birlikte çalışmaya başladım. Antalya'daki kampta iyi bir çalışma süreci geçirdim. Samsunspor maçındaki kadroya girmeyi umuyorum. Kadroya girersem elimden geleni yapacağımı bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

19 Ekim Pazar günü sahasında Samsunspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
Fenerbahçe stadında özel işlem
Fenerbahçe stadında özel işlem
Süper Lig ekibi olağanüstü seçime gidiyor
Süper Lig ekibi olağanüstü seçime gidiyor
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki