Ersin Düzen'den Icardi iddiası: İçeriden aldığım bilgi

Yayınlanma:
Kocaelispor deplasmanında 1-0 mağlup olan Galatasaray’ı değerlendiren spor spikeri Ersin Düzen, Icardi’nin çalışma isteğini övdü ancak takımın ikili mücadelelerdeki zafiyetine ve sürekli ilk golü yeme problemine dikkat çekti. Düzen'in Icardi iddiası ise dikkat çekti.

Süper Lig’de Kocaelispor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odağında. Now Spor yorumcusu Ersin Düzen, Sarı - Kırmızılıların durumunu değerlendirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Ersin Düzen "İçeriden aldığım bilgi" sözleriyle dikkat çeken bir Icardi iddiasında bulundu:

Biz Icardi’nin sakatlık öncesi halini hatırlıyoruz.
Şu anki performansı yetersiz gibi görünüyor.
Ancak içeriden aldığım bilgiye göre çok istekli çalışıyor.
Okan Hoca’nın da onu kazanma isteğinin sebebi bu.

Galatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattıGalatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattı

Ajax maçına dikkat çeken Ersin Düzen sözlerini şöyle sürdürdü:

Galatasaray, ikili mücadelelerde neredeyse hiç ayakta kalamadı.
Ajax maçının yorgunluğu etkilemiş olabilir.

2025/07/15/ersin-duzen-hangi-kanalda-tv100-spor-koordinatoru-oldu-ersin-duzen-tv100un-yeni-spor-koordinatoru-oldu-www4.webp
Ersin Düzen: Ciddi problem

"CİDDİ PROBLEM"

Ersin Düzen Galatasaray'ın ilk gol problemine de dikkat çekerek, "Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe ve Kocaelispor maçlarının hepsinde ilk golü kalesinde gördü. Bu Galatasaray açısından ciddi bir problem" ifadelerini kullandı.

"SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE..."

Düzen, Galatasaray’ın son haftalarda ilk golü yeme alışkanlığının, hem oyun planını bozduğuna hem de psikolojik olarak takımı geriye düşürdüğüne vurgu yaptı. Düzen, bu sorunun çözülmemesi halinde sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında zorlanabileceğini ima etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
